İzmir'de çaldıkları otomobille hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde çaldıkları otomobille marketten hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Sevgi Mahallesi'nde Mustafa Ö'ye ait 35 RDH 89 plakalı otomobilin çalınıp aynı mahalledeki Umut Özsüer'e ait marketten hırsızlık yapılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların önce aracı, sonra da marketten yaklaşık 20 bin liralık ürün ile bir miktar para çaldıklarını belirledi.

Ekipler tarafından zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, 2 şüphelinin marketten yaptığı hırsızlık, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kamera kayıtlarında, 2 zanlının sigara rafını boşalttıkları ve güvenlik kamerasının yönünü sopayla değiştirdikleri görülüyor.

