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İzmir'de çalıntı otomobille kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

12.01.2021 05:57 | Son Güncelleme:
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İzmir'de çalıntı otomobille kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çalıntı otomobille kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Gaziemir ilçesinde bir kişinin otomobilinin çalındığını bildirmesi üzerine polis ekipleri il genelinde çalışma başlattı.

Devriye görevini yapan polis ekiplerince çalıntı otomobil, Konak Gürçeşme bölgesinde tespit edilerek takibe alındı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan zanlı, kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu şüpheli, otomobil ile Hilal Mahallesi'ndeki bir çıkmaz sokağa girdi.

Aracı takip eden polis, şüphelinin manevra yapmaya çalıştığı sırada otomobile arkadan çarptı.

Ekipler, hareketsiz kalan araçtaki zanlı M.E'yi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada hırsızlıkta kullanıldığı belirlenen malzemeler ve bıçak bulundu.

İşlemleri için emniyete götürülen zanlının hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi.

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