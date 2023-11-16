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İzmir'de çalmaya çalıştığı motosikletlerin sahiplerinden birinin silahla vurduğu kişi öldü

16.11.2023 09:57 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Buca ilçesinde çalmaya çalıştıkları motosikletlerin sahiplerince fark edilerek silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Hürriyet Mahallesi 489/1 Sokak'ta bir evin önüne gelen B.A. (22) ve Ç.H.K.(19), park halindeki iki motosikleti çalmaya çalıştı.

Evde yaşayan ve motosikletlerin sahipleri olan M.Y. (29) ve kardeşi C.Y'nin (21) hırsızlık girişimini fark ederek sokağa çıkmasıyla iki şüpheli, olay yerine geldikleri 35 TT 762 plakalı otomobile binerek kaçmaya çalıştı.

Bu sırada kardeşler yanlarındaki tabancayla otomobile ateş açtı. Kurşunların camına isabet ettiği otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 3 araca çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından silahla yaralanan B.A'nın (22) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, M.Y, ve C.Y kardeşlerle olay sonrası otomobilden inerek kaçmaya çalışan Ç.H.K'yı gözaltına aldı.

B.A'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken tabancayı kullanan kişinin tespit edilmesi için de soruşturma başlatıldı.

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Hırsız İzmir Buca

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