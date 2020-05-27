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İzmir’de camiler dezenfekte ediliyor

İZMİR HABERLERİ  | 27.05.2020 11:56 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü yeniden açılacak camilerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 29 Mayıs’ta cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak camilerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü yeniden açılacak camilerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 29 Mayıs’ta cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak camilerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir genelinde ibadete açılacak camileri tek tek dolaşıyor. Camide bulunan halı, kolon, giriş gibi temasın olabileceği yerleri dezenfekte ediliyor. Çalışmalar belirli aralıklarla devam edecek. Belediye, korona virüs salgınına karşı ibadete kapanmadan önce de camilerde dezenfeksiyon çalışması yapmıştı. Kent genelinde toplu ulaşım araçları, sağlık kuruluşları, karakollar gibi kamuya açık olan alanlar da düzenli olarak dezenfekte ediyor.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Deva Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Burcu Eczanesi
Balcova
Ilıca Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
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