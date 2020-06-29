İzmir’de cankurtaran sayısı artıyor

Gençler için ek kazanç

Bu yıl mavi bayrak alan Güzelbahçe 2. Liman Halk Plajında cankurtaran kursu veren Çisil Kuşku, “Türkiye’de üç kadın cankurtaran eğitmeni var. Onlardan biri de benim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katkısıyla Bronz ve Gümüş Cankurtaran eğitimi veriyoruz. Denizde çalışacaklar için Gümüş Cankurtaran belgesi gerekiyor. Havuzda çalışacaklar için ise Bronz Cankurtaran belgesi yetiyor. Plajda cankurtaran bulunması zaten Mavi Bayrak kriterlerinden biri. O nedenle yetersiz olan cankurtaran sayısını artırmak üzere böyle bir proje geliştirildi. Özellikle küçük yaşta çocuklar için deniz bir risk oluşturabiliyor. Aileler ne kadar gözleseler de bir anlık dalgınlık kötü sonuçlara neden olabiliyor. Diğer yandan cankurtaranlar plajlarda sosyal mesafenin korunması konusunda da rol oynayacak” dedi.

Büyükşehir’in açtığı kurs sayesinde gençlere de yeni bir ek kazanç kapısı açıldığını söyleyen Kuşku, “Kursa daha çok üniversite öğrencileri başvuruyor. Böylece yaz aylarını da değerlendirmiş oluyorlar” şeklinde konuştu.

Kursiyer Simge Dura ise “Cankurtaranlık eğitimi için geldiğimde ekipteki tek kadın cankurtaran adayı olduğumu gördüm. Önümüzdeki hafta eğitim alacak ekipte ise dört kadın olduğunu duydum. Çeşme’de bağlı olduğum plajda cankurtaranlık yapmak istiyorum” dedi.