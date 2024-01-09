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İzmir’de cezaevi firarisi uyuşturucuyla yakalandı

09.01.2024 08:00 | Son Güncelleme:
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İzmir’de Güven Timleri Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan şüphelinin, kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

İzmir’de cezaevi firarisi uyuşturucuyla yakalandı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine karşı yaptığı çalışmalarda bir şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla Konak ilçesindeki bir adrese operasyon gerçekleştirilirken adreste yapılan aramada, 221 gram bonzai ve bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Öte yandan yapılan çalışmada gözaltına alınan İ.G.’nin 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

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