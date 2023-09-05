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İzmir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

05.09.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten geldiği öğrenilen B.Ş. (19) ile A.D. (22) arasında Bayraklı Sahili'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ş, yanında bulunan bıçakla A.D'yi bıçaklayıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan A.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince suç aletiyle yakalanan B.Ş'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

B.Ş. ile A.D. arasındaki tartışmanın alacak meselesinden çıktığı iddia edildi.

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