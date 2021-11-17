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İzmir'de çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

17.11.2021 06:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Ülkü Mahallesi 830 Sokak'ta M.V.D. (17), seyir halinde olan Yasin T'nin yol verme tartışması sebebiyle aracının önünü keserek küfür etti.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araçlarda bulunan Halil T, Murat T. ve Ahmet Ç. silahla, Yasin T, Ahmet B. ve Özkan D. ise bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralıların bir kısmı sağlık ekiplerince bir kısmı ise yakınları tarafından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan M.V.D, Emrah D. (36) ve Savaş D'yi (40) yakalamak için çalışma başlattı.

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