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İzmir'de çıkan ev yangınında bir kişi öldü

İZMİR HABERLERİ  | 02.03.2020 05:53 | Son Güncelleme

İzmir'de çıkan ev yangınında bir kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 3449 Sokak'ta iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, ikamette bulunan Fahri Güleryüz'ün (59) hayatını kaybettiğini belirledi.

Güleryüz'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir Konak Yangın

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