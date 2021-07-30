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İzmir'de çıkan ot yangını söndürüldü

30.07.2021 02:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de çıkan ot yangını söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsünde çıkan ot yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İYTE kampüsünün İzmir–Çeşme kara yolu tarafında bulunan otluk alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Urla Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının 10 dönümlük alanda etkili olduğu ve bölgede bulunan bazı çam ağaçlarının da yandığı belirtildi.

Yangının sigara izmariti nedeniyle çıkmış olabileceği değerlendirildi.

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