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İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

03.05.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Restoranların bulunduğu Okka Taşı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle tartışan F.Ö. (25) ile H.G. (32), birbirlerine tabancayla ateş açtı.

F.Ö. ve H.G. yaralanırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan F.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan H.G, İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kavgaya karıştığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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