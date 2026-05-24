Hollywood’un seks sahnesi uzmanları bilinmeyenleri anlattı: Oyuncuların kullandığı gizli işaret ortaya çıktı!

Sinemaseverler, oyuncular bir seks sahnesi çekerken kameraların arkasında gerçekten neler yaşandığını sık sık merak ediyor. Peki bu süreç ne kadar garip?

Birçok oyuncu için en büyük korkulardan biri, set ortamında ekip arkadaşlarının önünde cinsel olarak uyarılmak.

Hollywood’un yakınlık koordinatörleri (intimacy coordinator) Yehuda Duenyas ve Jaclyn Chantel, oyuncuların güvenli ve saygılı bir ortamda “mükemmel yatak odası sahnesi” çekebilmesi için perde arkasında neler yaptıklarını anlattı.

Uzmanlar özellikle çekimler sırasında yaşanabilecek “normal insani tepkiler” nedeniyle oyuncuların utanmaması gerektiğini vurgularken, böyle durumlarda kullanılabilecek gizli bir sinyal olduğunu da açıkladı.

ÖZEL BİR İLETİŞİM DİLİ VAR

Duenyas, sete çıkmadan önce oyuncularla özel bir iletişim dili oluşturduğunu söyledi:

“Oyuncularla aramızda bir işaret olmasını seviyorum. Bana bakıp kulak memesini çekersen, beş dakika ara vermemiz gerektiğini anlarım.”

Duenyas, ardından kimseyi sorgulamadan çekimi durdurduğunu belirterek “Bu tamamen gizli kalıyor, böylece oyuncu hızlıca tuvalete gidebiliyor. Bir dakika kendini toparlayıp geri dönebiliyor" dedi.

Chantel’e göre oyuncuların en büyük kaygılarından biri gerçekten de uyarılmak!

Ancak ünlü iism yoğun set ortamı nedeniyle bunun çoğu zaman gerçekleşmediğini de anlatıyor:

“Bir oyuncunun aynı anda düşünmesi gereken çok fazla şey var. Ama böyle bir durum yaşanırsa, önceden hangi araçları kullanabileceklerini anlatıyoruz.”

ndikleri için ekstra bir koordinatöre ihtiyaç duymadıklarını dile getirmişti.