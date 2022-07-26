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İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

26.07.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde iki aile arasında bahçe sulama meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yakaköy Mahallesi'nde komşu iki aile arasında bahçe sulama meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Yaralanan Mehmet Nur Şemin (27), E.A. (38), A.Y. (32), H.C. (41), M.E.B. (34) ve K.A. (64) isimli kadın ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Nur Şemin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan E.A. ile K.A. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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