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İzmir'de cinayet zanlısı tutuklandı

16.09.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de cinayet zanlısı tutuklandı

İZMİR (AA) - Ödemiş'te 3 Eylül'de çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren bir kişiyi de yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan zanlı tutuklandı.

Kayaköy Mahallesi'nde bir markette nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucunda, Özgür Sözer ve Şahin Çoban'a (36) ateş ettikten sonra olay yerinden kaçan T.A (57) Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

T.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece “ateşli silahla kasten öldürme ve yaralama" suçundan tutuklandı.

- Olay

Kayaköy Mahallesi'nde T.A. (56) ile Özgür Sözer ve Şahin Çoban (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine T.A. tabancayla Sözer ve Çoban'a ateş ederek yaralamıştı.

Yaralanan Çoban, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetmiş, Sözer ise Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan T.A'nın yakalanması için çalışma başlatmış, olayda kullanılan tabanca Alabaş mevkisinde araziye atılmış, şüphelinin aracı da Kurşunlu Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunmuştu.

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cinayet Ödemiş Kayaköy zanlı

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