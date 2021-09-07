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İzmir'de çöp toplama traktöründen düşen belediye işçisi hayatını kaybetti

07.09.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de çöp toplama traktöründen düşen belediye işçisi hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde çöp toplayan traktörün römorkundan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Ahıhıdır Mahallesi Seyreköy Caddesi'nde traktörle çöp toplayan işçilerden Yusuf Tümenci, römorkun üzerinden düştü. Sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan Tümenci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından hastaneye giden ve acı haberi alan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, yayınladığı taziye mesajında görevi başındayken geçirdiği kaza sonucu yaralanan Tümenci'nin vefatının kendilerini derinden yaraladığını ifade etti.

Pehlivan, "Ailesinin, Menemen Belediyesi ailemizin ve tüm hemşehrilerimizin başı sağ olsun. Acımızın tarifi yok, 99. kurtuluş etkinliklerimizi ileri bir tarihe ertelediğimizi de buradan duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tümenci'nin 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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