İzmir'de çukura giren belediye otobüsünün camı patladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çukura giren belediye otobüsünün camının patlaması yolcularda paniğe yol açtı.

Girne Bulvarı'nda seyir halindeki belediye otobüsünün tekeri, üzerinden geçtiği rögar kapağının çıkması sonucu çukura girdi.

Sarsılan otobüsün sağ arka lastiğinin üzerindeki cam patladı. Durumu fark eden sürücü hemen otobüsü durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücünün kapılarını açtığı otobüsteki yolcular dışarı çıktı. Kısa süreli panik yaşayan yolcular başka bir otobüse aktarıldı.



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