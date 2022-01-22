YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de çukura giren belediye otobüsünün camı patladı

İzmir'de çukura giren belediye otobüsünün camı patladı

22.01.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de çukura giren belediye otobüsünün camı patladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çukura giren belediye otobüsünün camının patlaması yolcularda paniğe yol açtı.

Girne Bulvarı'nda seyir halindeki belediye otobüsünün tekeri, üzerinden geçtiği rögar kapağının çıkması sonucu çukura girdi.

Sarsılan otobüsün sağ arka lastiğinin üzerindeki cam patladı. Durumu fark eden sürücü hemen otobüsü durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücünün kapılarını açtığı otobüsteki yolcular dışarı çıktı. Kısa süreli panik yaşayan yolcular başka bir otobüse aktarıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den "Omicron rehaveti" uyarısı:Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den "Omicron rehaveti" uyarısı:
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 22 Ocak Cumartesi

İmsak
06:52
Sabah
08:17
Öğle
13:28
İkindi
16:06
Akşam
18:29
Yatsı
19:49

İzmir Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cumartesi

Melek Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Baltacı Eczanesi
Balcova
Ayşe Pınar Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Canan Açık Eczanesi
Bayrakli
Tepekule Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tekirdağ'da trenin çarptığı kişi öldü

Tekirdağ'da trenin çarptığı kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti

Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Alanya'da özel çocuklara kamyonla kar servisi

Alanya'da özel çocuklara kamyonla kar servisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.