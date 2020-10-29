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İzmir’de Cumhuriyet coşkusu her ilçeyi sardı

İZMİR HABERLERİ  | 29.10.2020 15:08 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Bayramı’nın 97.

Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılı nedeniyle İzmir’in bütün ilçelerinde törenler yapılırken, korona virüsü nedeniyle sosyal mesafeye özen gösterildiği programlarda coşku vardı.
Cumhuriyet Bayramının 97. yılı, Çeşme ilçesinde de kutlandı. İlçe protokolünün yanı sıra resmi kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaşın sosyal mesafeye özen göstererek katıldığı resmi tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Tören, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı’nın, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu ile birlikte tebrikleri kabul etmesi ile devam ederken, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı da Kaymakam Çakıcı yaptı.
Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi törenin sona ermesinin ardından cumhuriyetin 97. yıl coşkusu, çok sayıda aracın katıldığı konvoyla Çeşme’nin mahallelerine de taşındı.

Buca’da da coşku vardı
Buca Belediyesi, korona virüsü (Covid-19) salgınının gölgesinde kutlanan Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu tüm kente yaydı. Belediye hizmet binası önü başta olmak üzere Buca’nın dört bir yanı binlerce Türk bayrağı ve Atatürk resimleriyle donatıldı. 28 Ekim günü Buca Çevik Bir Meydanı’nda çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar, 29 Ekim’de Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi’ndeki resepsiyonla devam etti. Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç ve Garnizon Komutanı Albay Birol Danışman Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.
Kutlamalar, resmi törenin ardından cumhuriyet kortejiyle devam etti. Balonlarla süslenen araçlar, Buca Belediyesi Bando Ekibi eşliğinde belediye binası önünden Buca sokaklarını dolaştı. 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı ve cumhuriyet şarkılarıyla sokakları şenlendiren bando, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Konak’ta 97. yıla özel konser
Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Konak Belediyesinin Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASSM) düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri ile yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’nci yılı anısına gerçekleştirilen konseri; Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, belediye meclis üyeleri ve sanatseverler izledi. AASSM’nin Büyük Salonundaki konser, pandemi kurallarına göre düzenlenirken, konserin tamamı canlı yayınlandı. Çanakkale Zaferi’nden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna uzanan yolculuğun anlatıldığı gecede Turkish Brass Ensemble Orkestrası sahne aldı.
Müzik, dans ve şiirin iç içe geçerek izleyicilere Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşatan konserin kapanış konuşması için sahneye çıkan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Muhteşem bir gece yaşadık. Heyecan duyduk, büyük bir coşkuya kapıldık. Mustafa Kemal Atatürk deyince akan sular durur. Başta Cumhuriyet olmak üzere O’nun bize emanet ettiği her şeye sahip çıkmak mecburiyetindeyiz" dedi.

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