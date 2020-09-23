YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de darbedilerek öldürülen kişinin davasında karar

İzmir'de darbedilerek öldürülen kişinin davasında karar

İZMİR HABERLERİ  | 23.09.2020 18:16 | Son Güncelleme

Öldürülen Hayrettin İkilik'in eşi ile kardeşi ve kuzenine 10'ar yıl hapis cezası verildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde darbedilerek öldürülen Hayrettin İkilik'in eşi Sevda İkilik ile kardeşi ve kuzeninin yargılandığı davada karar çıktı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan sanıklar Sevda İkilik, kardeşi Mehmet Bıkmış ve kuzeni Muhammet Bıkmış, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı.

Öldürülen Hayrettin İkilik'in kardeşi Celal İkilik sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Tüm sanıklar planlayarak kardeşimi öldürdüler. Tüm sanıkların tasarlayarak adam öldürmekten cezalandırılmasını istiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.

Öldürülen Hayrettin İkilik'in babası Yemlihan İkilik olayda oğlunu kaybettiğini ifade ederek, "Yukarıda Allah'a burada ise devletime ve sizlere sığınıyorum. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.

Tutuklu sanık Sevda İkilik, karşı tarafın kendisine iftira attığını öne sürerek, "Benim çocuklarımın babasını öldürme gibi bir niyetim yoktu ama bu olaydan sonra onlar babamı ve abimi öldürdüler. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da tahliye ve beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sevda İkilik'in "neticesi sebebiyle ağırlaşmış ve ölümle sonuçlanan yaralama" suçundan 16 yıl hapisle cezalandırılmasına, sanığın atılı suçu maktulün kendisine karşı gerçekleştirdiği şiddetin vermiş olduğu tahrik altında işlediği kanaatiyle indirim yapılarak 12 yıla düşürülmesine karar verdi.

Heyet sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışları nedeniyle indirim yapılarak sanığın 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet, diğer sanıklar Muhammed ve Mehmet Bıkmış'ın, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış ve ölümle sonuçlanan yaralama" suçundan 16'şar yıl hapisle cezalandırılmasına, sanıkların atılı suçu yakınları Sevda İkilik'e yönelik maktulün gerçekleştirdiği şiddetin etkisiyle tahrik altında gerçekleştirdikleri kanaati gerekçesiyle 12'şer yıla düşürülmesine ve yargılama sürecindeki olumlu davranışları nedeniyle indirim yapılarak 10'ar yıl hapis ile cezalandırılmalarına hükmetti.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

- Olay

Güzelbahçe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 28 Mayıs 2019'da darbedildiği belirtilerek Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hayrettin İkilik hayatını kaybetmiş, eşi Sevda İkilik, kardeşi Mehmet Bıkmış ve kuzeni Muhammet Bıkmış gözaltına alınmıştı.

İzmir'deki cinayetin Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde Meşebağları Mahallesi Muhtarı Hasan ile babası Piresin Bıkmış'ın öldürülmesi ve eşi Emine ile 7 yaşındaki oğlu Ahmet'in yaralanmasıyla bağlantılı olduğu belirtilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Mıcırlı yolda otomobil takla attı: 1 yaralı
Mıcırlı yolda otomobil takla attı: 1 yaralı
Arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı
Arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
Uyuşturucu satan şahıs tutuklandı
Uyuşturucu satan şahıs tutuklandı
Koçtaş'tan "İndirim Mevsimi" kampanyası
Koçtaş'tan "İndirim Mevsimi" kampanyası
Kış şartlarında esnafın pandemi endişesi
Kış şartlarında esnafın pandemi endişesi

İzmir Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
05:32
Sabah
06:53
Öğle
13:09
İkindi
16:34
Akşam
19:15
Yatsı
20:31

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Çiğdem Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Tamer Eczanesi
Balcova
Yeşildere Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Koçer Eczanesi
Bayrakli
Yelken Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Artvin’den İzmir’e geldi, eski sağlığına kavuştu
Artvin’den İzmir’e geldi, eski sağlığına kavuştu
Kuşadası'nda Kapkaç Yapan 4 Kişi Selçuk'ta Yakalandı
Kuşadası'nda Kapkaç Yapan 4 Kişi Selçuk'ta Yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.