İzmir'de darbedilerek öldürülen kişinin davasında karar

İZMİR (AA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde darbedilerek öldürülen Hayrettin İkilik'in eşi Sevda İkilik ile kardeşi ve kuzeninin yargılandığı davada karar çıktı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan sanıklar Sevda İkilik, kardeşi Mehmet Bıkmış ve kuzeni Muhammet Bıkmış, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı.

Öldürülen Hayrettin İkilik'in kardeşi Celal İkilik sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Tüm sanıklar planlayarak kardeşimi öldürdüler. Tüm sanıkların tasarlayarak adam öldürmekten cezalandırılmasını istiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.

Öldürülen Hayrettin İkilik'in babası Yemlihan İkilik olayda oğlunu kaybettiğini ifade ederek, "Yukarıda Allah'a burada ise devletime ve sizlere sığınıyorum. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.

Tutuklu sanık Sevda İkilik, karşı tarafın kendisine iftira attığını öne sürerek, "Benim çocuklarımın babasını öldürme gibi bir niyetim yoktu ama bu olaydan sonra onlar babamı ve abimi öldürdüler. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.