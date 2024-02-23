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İzmir'de dedesini silahla yaralayan torun tutuklandı

AA AA
23.02.2024 08:19 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde 74 yaşındaki dedesini silahla yaralayan torun, tutuklandı.

Çay Mahallesi 2115 Sokak'ta önceki gün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan K.E.K'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen K.E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Önceki gün, Çay Mahallesi 2115 Sokak'ta ikamet eden Mehmet A'nın tabancayla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, bacağından yaralanan Mehmet A. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Mehmet A'nın olayı torunu K.E.K'nin (17) gerçekleştirdiğini söylemesi üzerine polis, kaçan şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla yakalamıştı.

Olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bayraklı dede torun

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