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İzmir'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu

26.08.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu.

İlçedeki bir gemi dönüşüm firmasında çalışan işçiler, deniz kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi için Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölen kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aliağa Devlet Hastanesi Aliağa ceset

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