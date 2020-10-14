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İzmir’de deniz ulaşımı yükseliyor

İZMİR HABERLERİ  | 14.10.2020 12:10 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğünün son dönemde sefer sıklığını 15 dakikada bire indirmesi ve bisikletli yolculara ücret avantajı, yolcu istatistiklerine pozitif yansıdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğünün son dönemde sefer sıklığını 15 dakikada bire indirmesi ve bisikletli yolculara ücret avantajı, yolcu istatistiklerine pozitif yansıdı. Öte yandan yapımı tamamlanmak üzere olan Uğur Mumcu Araba Vapuru da kente yılbaşı hediyesi olacak.
İzmir Körfezi’nde toplu ulaşım hizmeti veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, son dönemde bisikletli yolculara 5 kuruşa hizmet vermeye başlamış, ardından da “gün boyu 15 dakikada bir sefer” tarifesine geçerek deniz ulaşımında bekleme devrine son vermişti. Yeni uygulamalar, yolcu istatistiklerine de pozitif yansıdı. Gemileri kullanan bisikletli yolcu sayısı, eylül ayının ilk haftasında 2 bin 617 iken, son haftasında yüzde 54.7’lik artışla 4 bin 69’a çıktı. İZDENİZ, tüm gemilerinde bisiklet bağlama kapasitelerini de artırdı. Yolcu gemilerinde 13 adet, araba vapurlarında ise 17 adet bisiklet bağlama aparatı bulunuyor.

Araba vapurunda rekor
Karşıyaka-Konak ve Bostanlı-Konak hatlarındaki yolcu gemilerinin gün boyunca 15 dakikada bir, araba vapurlarının ise 20 dakikada bir sefer düzenine geçmesiyle birlikte özellikle arabalı yolcu sayısında büyük artış gözlendi. Üçkuyular-Bostanlı hattını kullanan arabalı yolcu sayısı ağustos 2020’de 76 bin 572 iken, bu sayı eylül ayında yüzde 25.5 artışla 96 bin 131’i buldu. Pandemi öncesi gün içinde taşınan en yüksek araç sayısı 3 bin 8 iken, 2 Ekim Cuma günü 4 bin 320 araçla rekor kırıldı. Korona virüs endişesiyle yoğunlaşan motorlu taşıt trafiğinden kaçan vatandaşlar, 20 dakikada bir sefer yapan arabalı vapurlar sayesinde zamandan ve akaryakıttan kazandı.

Uğur Mumcu da geliyor
Avrupa’nın en genç deniz filosuna sahip olan İZDENİZ, yeni gemilerle güçlenmeye de devam ediyor. Ağustos ayında sefere başlayan Fethi Sekin Araba Vapuru’ndan sonra Uğur Mumcu Araba Vapuru da filoya dahil olmak için gün sayıyor. Yapımı tamamlanmak üzere olan gemi, ekim ayı sonuna dek İzmir’e gelmiş olacak. Uğur Mumcu Araba Vapuru’nun, muayene ve kabul işlemlerinin ardından en geç ocak 2021 itibariyle İzmirlilere hizmet vermeye başlaması planlanıyor. Bu geminin de devreye girmesiyle birlikte araba vapuru seferleri özellikle pik saatlerde 15 dakikada bir yapılabilecek.

Denizi kullan vakit kazan
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deniz ulaşımının hem keyifli olduğunu hem de zamandan kazandırdığını söyledi. Körfezin, İzmir için her anlamda büyük şans olduğunu kaydeden Başkan Soyer, “Toplu ulaşımda böyle önemli bir alternatifimiz var. Yurttaşlarımızın bunu çok daha yaygın kullanmasını istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Pandemi olsun, olmasın; deniz ulaşımını daha çok tercih edelim ki zamandan kazanalım. Motorlu taşıt trafiğinin azalması, akaryakıt sarfiyatının düşmesiyle milli servetimize, çevre ve gürültü kirliliğinin minimize edilmesiyle de halk ve doğa sağlığına katkı sağlayacaktır” dedi.

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