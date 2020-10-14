İzmir’de deniz ulaşımı yükseliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğünün son dönemde sefer sıklığını 15 dakikada bire indirmesi ve bisikletli yolculara ücret avantajı, yolcu istatistiklerine pozitif yansıdı. Öte yandan yapımı tamamlanmak üzere olan Uğur Mumcu Araba Vapuru da kente yılbaşı hediyesi olacak.

İzmir Körfezi’nde toplu ulaşım hizmeti veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, son dönemde bisikletli yolculara 5 kuruşa hizmet vermeye başlamış, ardından da “gün boyu 15 dakikada bir sefer” tarifesine geçerek deniz ulaşımında bekleme devrine son vermişti. Yeni uygulamalar, yolcu istatistiklerine de pozitif yansıdı. Gemileri kullanan bisikletli yolcu sayısı, eylül ayının ilk haftasında 2 bin 617 iken, son haftasında yüzde 54.7’lik artışla 4 bin 69’a çıktı. İZDENİZ, tüm gemilerinde bisiklet bağlama kapasitelerini de artırdı. Yolcu gemilerinde 13 adet, araba vapurlarında ise 17 adet bisiklet bağlama aparatı bulunuyor.

Araba vapurunda rekor

Karşıyaka-Konak ve Bostanlı-Konak hatlarındaki yolcu gemilerinin gün boyunca 15 dakikada bir, araba vapurlarının ise 20 dakikada bir sefer düzenine geçmesiyle birlikte özellikle arabalı yolcu sayısında büyük artış gözlendi. Üçkuyular-Bostanlı hattını kullanan arabalı yolcu sayısı ağustos 2020’de 76 bin 572 iken, bu sayı eylül ayında yüzde 25.5 artışla 96 bin 131’i buldu. Pandemi öncesi gün içinde taşınan en yüksek araç sayısı 3 bin 8 iken, 2 Ekim Cuma günü 4 bin 320 araçla rekor kırıldı. Korona virüs endişesiyle yoğunlaşan motorlu taşıt trafiğinden kaçan vatandaşlar, 20 dakikada bir sefer yapan arabalı vapurlar sayesinde zamandan ve akaryakıttan kazandı.