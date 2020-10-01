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İzmir'de denizde bulunan yılan kartalı doğaya bırakıldı

İZMİR HABERLERİ  | 01.10.2020 15:10 | Son Güncelleme

İzmir'de denizde bulunan yılan kartalı doğaya bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir’in Selçuk ilçesi Pamucak sahilinde denizde bulunan yılan kartalı, bakımı yapıldıktan sonra doğaya salındı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı yazılı açıklamada, Pamucak sahilinde bir vatandaşın deniz yüzeyinde gördüğü atmacaya benzer yırtıcı kuşu sudan çıkardığını bildirdi.

Kendilerine haber verilmesi üzerine bölgeye gittiklerini belirten Sürücü, şunları kaydetti:

"Kuşun incelemesi yapıldıktan sonra bunun bir yılan kartalı (circaetus galicus) olduğunu tespit ettik. Pelikan çalışmaları için Kuşadası’na gelen EKODOSD bilim danışmanı üyesi Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden ornitolog Doç. Dr. Ortaç Onmuş ile kuşun sağlık kontrolleri yapıldı. Bir yarasının olmadığı görüldü. Bir gün bakıma alınarak beslenmesi ve dinlenmesi sağlandı."

Doç. Dr. Onmuş ise yılan kartalının yaz göçmeni yırtıcı bir kuş türü olduğunu belirterek, "Bu yılan kartalı da muhtemelen göç sırasında aşırı yorgun düşmüş. Lodos fırtınası nedeniyle denize düştüğünü, aç ve susuz kaldığını ve bu nedenle bitkin olduğunu düşünüyoruz. Kuşun gerekli sağlık kontrolleri yapıldı, uçmasında bir sakınca görülmedi." ifadelerini kullandı.

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