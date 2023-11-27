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İzmir'de denizin taşması sonucu su basan iş yerlerinde tahliye çalışmaları sürüyor

27.11.2023 07:58 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Konak ilçesinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu su basan apartman, iş yeri ve dükkanlarda tahliye çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de denizin taşması sonucu su basan iş yerlerinde tahliye çalışmaları sürüyor

Kentte dünkü yağış ve fırtınanın etkisiyle taşkınların meydana geldiği cadde ve sokaklarda gece de çalışmalar aralıksız sürüyor.

İZSU ekipleri, Alsancak Kordonboyu ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde su baskınlarının olduğu apartman, iş yeri ve dükkanlarda vidanjör yardımıyla tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Denizin taşması nedeniyle kapanan yollar tekrar trafiğe açıldı.

İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde dün yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar, sahil sitelerinin bahçeleri su altında kalmış, çok sayıda iş yeri, apartman ve dükkanı su basmıştı.

Birçok kişi, araçlarını su altında kalmadan kurtarmaya çalışmış, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanmış, deniz suyunun arka sokaklara kadar ulaştığı görülmüştü.

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İzmir konak tahliye

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