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İzmir'de depoda 7 bin 803 litre etil alkol ele geçirildi

16.01.2021 10:07 | Son Güncelleme:
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İzmir'de depoda 7 bin 803 litre etil alkol ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir depoda 7 bin 803 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak içki üretildiği ve etil alkolün arıtılması amacıyla tesis kurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma, belirlenen depoda 1 arıtma makinesi, 5 litrelik bidonlar ile 1 litrelik cam şişelerde toplam 7 bin 803 litre etil alkol, 520 marka etiketi ve bir miktar anason aroması ele geçirdi.

İş yerindeki 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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