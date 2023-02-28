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İzmir'de deprem sonrası vatandaşlar çadır ve araçlarda konaklıyor

28.02.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Körfezi'nde 27 Şubat saat 21.22'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Bayraklı ilçesinde vatandaşlar geceyi parkta kurdukları çadır ve araçlarında geçiriyor.

İzmir'de deprem sonrası vatandaşlar çadır ve araçlarda konaklıyor

Depremin ardından kentte yaşanan korku ve panik nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkarak güvenli alanlarda toplanmaya başladı.

Bayraklı ilçesi Postacı Mahallesi'nde de depremin tedirginliğini yaşayan bazı vatandaşlar parklarda bir araya geldi.

Mahalle sakinleri evlerinden çıkardıkları eşyalarla parkta çadır kurup araçlarında yatmaya başladı.

Deprem sonrası ailesiyle parka gelen 33 yaşındaki Ayşenur Göçer, "Panikle eşyalarımızı alıp parka geldik. Yaklaşık 4 saattir buradayız. Evlerimize giremiyoruz. Kahramanmaraş'ta olan depremden sonra tedirginliğimiz vardı. Çadırlarımızı kurduk. Battaniyelerimizi, suyumuzu aldık. Bu şekilde burada sabaha kadar eve girmeyi düşünmüyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden 66 yaşındaki Recep Göçer de "Bütün komşular ile apartman boşaldı. Arabalarda, çadırlarda yatanlar var. Diğer parklar da dolu, ateş yakmışlar. Millet dışarıda yani. Korktuk, sabaha kadar da buradayız." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir Körfezi'nde, Foça ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedilmiş, deprem, deniz yüzeyinin 14,5 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.

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