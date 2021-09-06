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İzmir’de dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

06.09.2021 03:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir’in Buca ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Mahallesi 666 Sokağı'nda Ali A. idaresindeki 35 DA 2023 plakalı otomobil, seyir halindeyken sokağın sonundaki demir korkulukları aşarak dereye düştü.

Sürücü ile otomobilde bulunan Samet İ, Kadir Y. ve Nevzat Ç. araçta sıkıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekibince sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Ali A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Dereye düşen otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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