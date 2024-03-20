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İzmir'de devrilen otomobilde ölen imam ve eşi Balıkesir'de toprağa verildi

AA AA
20.03.2024 09:41
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden imam ve eşi, Balıkesir'de defnedildi.

Alınan bilgiye göre, Hasan İzci (61) idaresindeki 35 AG 2792 plakalı otomobil, Yamanlar Mahallesi'nde kontrolünü kaybederek devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve eşi Makbule İzci (60) itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları otomobilden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İzci çiftinin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemler sonrası Balıkesir'in Havran ilçesine gönderilen cenazeler, burada toprağa verildi.

Hasan İzci'nin Karşıyaka'daki Yunus Emre Camisi'nde imam olduğu, teravih namazını kıldırmak için geçici görevle Yamanlar Mahallesi'nde görevlendirildiği, kazanın teravih sonrası dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karşıyaka Otomobil kaza

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