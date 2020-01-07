İzmir’de dijital ve VIP taksiler görücüye çıktı

İzmir’de Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen ’EnTaksi İzmir ve VIP’ uygulaması hizmete sunuldu.

İzmir’de bir otelde gerçekleşen tanıtım toplantısıyla ’EnTaksi İzmir ve VIP’ uygulaması görücüye çıktı. Üzerinde uzun süre çalışılan sistem, neredeyse bir yılı aşkın süre de test edildi. Taksileri akıllı cihazlar ile internet üzerinden dijital ortamda da erişime açık hale getirecek uygulama, tüm sınavları başarıyla geçti.

"Yeni nesil dijital taksi sistemini İzmir’de gerçekleştiriyoruz"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yeni sistemden hem müşterilerin hem de taksicilerin memnun olacağını belirterek, “Taksiciler olarak kendimizi geliştirerek, yenilemek zorundayız. Teknolojinin geldiği bu noktada, taksiciler olarak daha insan odaklı bir sistem arayışına girdik. Bugün uzun süren arayışların neticesinde, dünya örneklerini inceledikten sonra, içimize sinen, herkesi memnun eden teknolojik bir çözümü ortaya koymanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sistem sadece müşteri odaklı olmayacak. Sistemin taksimetreye entegre çalışması nedeniyle araçlar çok daha verimli çalışacak ve taksilerin trafikte boş gezmelerinin önüne geçilecektir. Bu şekilde karbon salınımı azaltılacak. İzmir’deki ilk lüks taksiyi de bugün trafiğe çıkarıyoruz. Yaza doğru artacak olan araç sayımız ile İzmirli vatandaşlarımıza hak ettikleri konforda taksicilik hizmeti sunmaya başlayacağız" diye konuştu.