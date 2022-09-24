YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de dini nikahla yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

İzmir'de dini nikahla yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

24.09.2022 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de dini nikahla yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dini nikahla yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ovakent Mahallesi Karaduman Sokak'ta yaşayan N.Ç. (56) ile Zübeyde D. (54) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ç, Zübeyde D'yi bıçakladı.

Yaralı kadın, yakınları tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, N.Ç'yi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de 16. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali başladıİzmir'de 16. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Elazığ'da ziyaretlerde bulunduAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu
Basketbol: Frutti Extra CupBasketbol: Frutti Extra Cup
Anahtar Kelimeler:
Yaralama Ödemiş bıçak kadın

İzmir Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:54
Öğle
13:09
İkindi
16:33
Akşam
19:14
Yatsı
20:30
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kesin diye bir şey yoktur! Her şeyi iki kere kontrol edin

Kesin diye bir şey yoktur! Her şeyi iki kere kontrol edin

Tam 43 yıldır başka bir mezarı ziyaret ediyormuş

Tam 43 yıldır başka bir mezarı ziyaret ediyormuş

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.