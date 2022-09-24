İzmir'de dini nikahla yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dini nikahla yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ovakent Mahallesi Karaduman Sokak'ta yaşayan N.Ç. (56) ile Zübeyde D. (54) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ç, Zübeyde D'yi bıçakladı.

Yaralı kadın, yakınları tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, N.Ç'yi gözaltına alındı.



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