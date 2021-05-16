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İzmir'de doktor müdahale ettiği yaralı tarafından darbedildi

16.05.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de doktor müdahale ettiği yaralı tarafından darbedildi

İZMİR (AA) - İzmir'de bir hastanede görev yapan asistan hekim, bıçaklanma nedeniyle acil servise getirilen yaralının saldırısına uğradı.

Alınan bilgiye göre, bıçakla yaralanma nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ismi henüz öğrenilemeyen kişi, kendisine müdahale eden asistan hekim Mustafa Tokmak'a hakaret edip yumruk attı.

Polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen yaralı, daha sonra hastaneden kaçtı.

Ekipler, uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Tokmak ise darp raporu alarak şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

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