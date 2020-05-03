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İzmir’de doktorlar bir telefon kadar yakın

İZMİR HABERLERİ  | 03.05.2020 13:08 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesinin salgın günlerinde hastanelerdeki yoğunluğu önlemek ve doktora ulaşmakta zorlanan İzmirlilere yol göstermek amacıyla devreye aldığı Doktor Danışma Hattı, İzmirlileri bilgilendirmeye devam ediyor.

İzmir’de doktorlar bir telefon kadar yakın

İzmir Büyükşehir Belediyesinin salgın günlerinde hastanelerdeki yoğunluğu önlemek ve doktora ulaşmakta zorlanan İzmirlilere yol göstermek amacıyla devreye aldığı Doktor Danışma Hattı, İzmirlileri bilgilendirmeye devam ediyor. İzmirliler uygulamadan memnun.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hastanelerdeki yoğunluğu önlemek ve doktora ulaşmakta zorlanan İzmirlilere yol göstermek amacıyla hayata geçirdiği Doktor Danışma Hattı, hizmet vermeyi sürdürüyor. Eşrefpaşa Hastanesindeki 35 gönüllü her gün 14.00-16.00 saatleri arasında vatandaşların sorularını yanıtlıyor. Uygulamadan faydalanarak doktorlara telefonla danışan hastalar ise uygulamadan memnun.

“Bilgi almak içimi rahatlattı”
Eşrefpaşa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde menisküs yırtığı ameliyatı olan Nurdan Pektaş, “Ameliyattan bir ay sonra kontrole gitmem gerektiğini söylediler. Salgından dolayı gidemeyince ben de uygulamaya koydukları sistem üzerinden hastaneye ulaştım. Şansıma beni ameliyat eden Doktor Selçuk Özgen arayarak şikayetlerimi dinledi. Yapmak gerekenleri anlattı. Uzaktan da olsa iletişim kurmak iyi oldu. Bilgi almak da içimi rahatlattı” diye konuştu. Doktor Danışma Hattı’nı kullanan Yaren Tahirler de uygulamanın hayatını kolaylaştırdığını söyledi. Tahirler "Korona virüs salgınından dolayı hastaneye gidemiyordum. Ben de hastaneyi aradım. Dermatoloji Polikliniğindeki doktorum bir gün sonra beni aradı. Uygulamadan çok memnun kaldım” dedi.

Nasıl başvuruluyor?
Doktor Danışma Hattı’ndan faydalanmak için öncelikle Bizİzmir dijital platformları üzerinden randevu almak gerekiyor. www.bizizmir.com web sitesinin ya da Bizİzmir mobil uygulamasının ana sayfasındaki “Doktor Danışma Hattı” sekmesine tıklayarak ilgili sayfaya gidilebiliyor. Bu sayfada açılan randevu formunda enfeksiyon hastalıkları, dahiliye, kardiyoloji, çocuk hastalıkları, kulak burun boğaz, dermatoloji, kadın doğum, ortopedi, göz hastalıkları, genel cerrahi, plastik cerrahi, fizik tedavi ve psikoloji bölümlerinden biri işaretleniyor. Forum tamamının doldurulmasının ardından hasta randevusunu almış oluyor.

Görüşmeler nasıl yapılıyor?
Randevu saati geldiğinde çalışan uzman doktor, psikolog ya da fizyoterapist, formda yazılı cep telefonundan hastayı arıyor. Bu görüşmelerde uzmanlar hastaların sorularını yanıtlıyor, onları merak ettikleri konuda bilgilendiriyor ve gerekli görüldüğünde hastayı hastaneye yönlendiriyor. Doktor Danışma Hattı üzerinden yapılan görüşmelerde tanı konmuyor ve hastalara reçete yazılmıyor. Görüşmelerse kayıt altına alınıyor.

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Akşam
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Yatsı
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Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Göksel Eczanesi
Balcova
Yeni Barış Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Dost Eczanesi
Bayrakli
Kızıl Eczanesi
Bayrakli
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