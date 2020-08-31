YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de düğün konvoyundan açılan ateş sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

İzmir'de düğün konvoyundan açılan ateş sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

İZMİR HABERLERİ  | 31.08.2020 18:39 | Son Güncelleme

Küçük çocuk tedavisinin ardından taburcu edilirken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde sünnet düğünü konvoyundan ateş açılması sonucu evinin balkonunda bulunan 5 yaşındaki kız çocuğu, hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi'ndeki sünnet düğünü sonrasında oluşturulan konvoydan havaya ateş açıldı.

Balkonunda oturan N.B'nin (5) vücuduna av tüfeği saçmaları isabet etti.

Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan N.B, müdahalenin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesine sevk edildi. Vücudundaki saçmalar çıkartılan kız çocuğu, taburcu edildi.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. 5 av tüfeği, 1 gaz tabancası ile kartuşlara el konuldu.

Düğün sahibi M.G'ye İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararlarına aykırı şekilde düğün yapma, konvoy oluşturma gibi suçlardan 28 bin 620 lira para cezası kesildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Trakya çiftçisinin yüzünü yerli mısır "aga" güldürecek
Trakya çiftçisinin yüzünü yerli mısır "aga" güldürecek
Ailesine destek için dondurmacıda çalışan genç kazandığı üniversiteyle gururlandırdı
Ailesine destek için dondurmacıda çalışan genç kazandığı üniversiteyle gururlandırdı
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
1.Sınıf öğrencilerinin şubeleri kura ile belirlendi
1.Sınıf öğrencilerinin şubeleri kura ile belirlendi
Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı Kayserililerin ilgi odağı oldu
Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı Kayserililerin ilgi odağı oldu

İzmir Namaz Vakitleri 31 Ağustos Pazartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:33
Öğle
13:17
İkindi
16:56
Akşam
19:51
Yatsı
21:11

İzmir Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Pazartesi

Bahar Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Türkan Eczanesi
Balcova
Ülkücan Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Rey Eczanesi
Bayrakli
Yeni Gözde Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Genç şarkıcı Serra Arres’ten akustik müjdesi
Genç şarkıcı Serra Arres’ten akustik müjdesi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Konak’ın sokaklarına 7 ayda 3 bin 800 ton asfalt
Konak’ın sokaklarına 7 ayda 3 bin 800 ton asfalt
Op. Dr. Çağlayan: “göz Tembelliğinde Erken Tanı Önemli”
Op. Dr. Çağlayan: “göz Tembelliğinde Erken Tanı Önemli”
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.