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İzmir'de Dünya Zeytin Koleksiyonu'nun açılışı yapıldı

İZMİR HABERLERİ  | 16.10.2020 17:06 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Ulusal Zeytin Koleksiyonumuzda 94’ü tescilli olmak üzere 132 örnek muhafaza edilmekte. Bugün açılışını yaptığımız dünyada İspanya ve Fas'tan sonra 3. olan Dünya Zeytin Koleksiyonu'nda yaklaşık 1200 tescilli zeytin çeşidinin sergilenmesini hedefledik"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ana vatanı Türkiye olan zeytinde üretimi artırmanın yanında dünyadaki genetik kaynakları koruma ve yeni çeşitler geliştirmeye de odaklandıklarını belirterek, Dünya Zeytin Koleksiyonu'nda tüm dünyada tescillenen 1200 çeşidi sergilemeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Pakdemirli, Kemalpaşa ilçesindeki İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'ndeki Dünya Zeytin Koleksiyonu'nun açılışı ve yeni zeytin çeşitlerinin tanıtımı için düzenlenen programa katıldı.

Pakdemirli, Dünya Zeytin Koleksiyonu'nun 3'üncüsünü Türkiye'de açmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Zeytin öyle sıradan bir ürün değil. Ana vatanı bu topraklar olan, ilk kez Anadolu’da kültüre yani üretime alınan, tarihimize, geleneğimize giren, ekonomimize değer katan çok kıymetli bir üründür." dedi.

Türkiye'de 2005 yılından itibaren zeytin üretimini artırmak amacıyla ciddi adımlar atıldığını hatırlatan Pakdemirli, "Ülkemiz zeytin üretim alanları bakımından 879 bin hektar ile dünyada 6. sırada. Verdiğimiz destekler ve tarım dışı alanların zeytin tarımına açılması ile zeytin ağaç varlığında ciddi artışlar da ortaya çıktı. Yaklaşık 20 yıl önce 99 milyon olan zeytin ağacı sayısı, bugün nerdeyse iki katına çıktı ve182 milyona ulaştı."

Türkiye'nin sofralık zeytin üretiminde 422 bin ton ile dünyada 3. zeytinyağı üretiminde ise 225 bin ton ile 5'inci sırada olduğunu aktaran Pakdemirli, "Zeytinyağına verdiğimiz prim desteğinin yanında 2019 yılında dane zeytini de ilk kez destek kapsamına aldık, bu miktarı daha da yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Tüketimimiz ise 1,3 kilogram seviyelerinden 2 kilograma yükseldi."

- İspanya ve Fas'tan sonra 3. koleksiyon

Türkiye'nin biyoçeşitliliği en zengin ülkelerden biri olduğunu, toplamda 34 gen bankasında 320 bin civarında bitki, hayvan, soğanlı bitki ve tohumu muhafaza ettiklerini bildiren Pakdemirli, "Ulusal Zeytin Koleksiyonumuzda 94’ü tescilli olmak üzere 132 örnek muhafaza edilmekte. Bugün açılışını yaptığımız dünyada İspanya ve Fas'tan sonra 3. olan Dünya Zeytin Koleksiyonu'nda yaklaşık 1200 tescilli zeytin çeşidinin sergilenmesini hedefledik" diye konuştu.

Pakdemirli, bu bitkileri Türkiye'ye getirmek amacıyla 30 bin kilometre yol katettiklerini ifade ederek, "Şimdiye kadar 274 çeşit dikildi. İnşallah 2021 yılı sonunda bu sayı 350‘ye çıkacak. Böylelikle hem kendimize ait genetik kaynaklarımızı hem de dünyadaki genetik kaynaklarımızı koruyacak, Ar-Ge çalışmalarımızda kullanarak da yeni verimli ve kaliteli çeşitler geliştireceğiz." diye konuştu.

- Son 10 yılda 8 yeni zeytin çeşidi geliştirildi

Zeytine yönelik Ar-Ge konusunda iki enstitünün hizmet verdiğini dile getiren Pakdemirli, "Bu enstitülerimiz tarafından yapılan ıslah çalışmaları sonucunda son 10 yılda Gemlik 21, Gemlik 27, Hayat, Hanım Parmağı, Memecik Klon 9, Arsel, Sultani ve Beylik olmak üzere 8 yeni zeytin çeşidi geliştirildi ve üreticilerimizin hizmetine sunuldu." dedi.

Programda İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, TAGEM Genel Müdürü Nevzat Birişik ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da birer konuşma yaptı.

Törende, üretimi nadir olan Hanım Parmağı ile Beylik çeşitleri ile Türk bilim insanları tarafından geliştirilen Arsel ve Hayat zeytinlerinin tanıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuşmaların ardından koleksiyondaki zeytin örnekleri ile İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni zeytin çeşitleri hakkında bilgi aldı, zeytin fidanı dikerek çiftçi kadınlarla hasat yaptı.

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