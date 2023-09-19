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İzmir’de düşen helikopter pilotunun Eskişehirli olduğu tespit edildi

19.09.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de çıkan yangına müdahale ederken göle düşen gece görüşlü helikopterin Eskişehirli olan pilotunun acı haberi baba ocağına verildi.

İzmir’de düşen helikopter pilotunun Eskişehirli olduğu tespit edildi

Menderes’in Keler Mahallesi yakınlarındaki ormanda, 16 Eylül günü saat 14.00 sıralarında yangın çıkmış, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 8 uçak, 18 helikopter, 46 arazöz, 13 su ikmal aracı, 7 dozer ve 7 ilk müdahale yer ekibi sevk edilmişti. Havanın kararmasının ardından gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri alevlere müdahaleye başladı. Gece saat 23.53’te 3 Kırgızistan uyruklu, 1 Türk mürettebatın bulunulduğu gece görüşlü yangın söndürme helikopteri, henüz bilinmeyen bir nedenle kullandığı suyu aldığı esnada Tahtalı Barajı’na düşmüştü. Bir Kırgız personel kendi imkânlarıyla karaya çıkarken, Tahtalı Barajı’na düşen helikopterde bulunan 3 personelin cansız bedenine ulaşıldı. 3 personelden Türk olanın Eskişehirli pilot Mehmet Akif Tutuk olduğu tespit edildi. Eskişehir’in Eskişehir’deki baba ocağına acı haber ulaştı. Pilot Tutuk’un cenazesinin, bugün saat 15.00’da Eskişehir’e getirileceği öğrenildi.

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