YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de duvarını kısmen yıktıkları yan daireden hırsızlık yapan 2 zanlıdan biri tutuklandı

İzmir'de duvarını kısmen yıktıkları yan daireden hırsızlık yapan 2 zanlıdan biri tutuklandı

AA AA
12.12.2024 09:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesinde duvarını kısmen yıkarak girdikleri yan daireden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği​ ekipleri, Postacılar Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Sağlam'ın (29), 15 Kasım'da evine yan daireden duvarın kısmen yıkılarak girilmesi ve çok sayıda eşyasının çalınması şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Polis, çalışmalar sonucu yan dairede yaşayan komşuları F.C. (43) ve G.C'nin (24) olayın ardından Ankara'ya gittiklerini, sonrasında İzmir'e geri döndüklerini belirledi.

Ekipler, farklı adreslerde tespit edilen şüphelileri yakaladı. Aramalarda evden çalındığı değerlendirilen eşyaların bir kısmına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.C. tutuklandı, G.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

F.C, ifadesinde psikolojik sorunlarının bulunduğunu, olay sırasında alkolün etkisinde olduğunu savundu.

OLAY

Postacılar Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Sağlam, 15 Kasım'da evine yan daireden duvarın kısmen yıkılarak girildiğini ve çok sayıda eşyasının çalındığı yönünde polise şikayette bulunmuştu.

Polis ekipleri, yapılan incelemede yan daireyle bitişik olan duvarın yıkıldığını daha sonra tekrar sıvandığını belirlemiş, yan dairede yaşayan F.C. ve G.C'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Anahtar Kelimeler:
İzmir Bayraklı hırsızlık duvar esya

İzmir Namaz Vakitleri 12 Aralık Perşembe

İmsak
06:44
Sabah
08:12
Öğle
13:10
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:21
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.