İzmir'de duvarını kısmen yıktıkları yan daireden hırsızlık yapan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği​ ekipleri, Postacılar Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Sağlam'ın (29), 15 Kasım'da evine yan daireden duvarın kısmen yıkılarak girilmesi ve çok sayıda eşyasının çalınması şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Polis, çalışmalar sonucu yan dairede yaşayan komşuları F.C. (43) ve G.C'nin (24) olayın ardından Ankara'ya gittiklerini, sonrasında İzmir'e geri döndüklerini belirledi.

Ekipler, farklı adreslerde tespit edilen şüphelileri yakaladı. Aramalarda evden çalındığı değerlendirilen eşyaların bir kısmına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.C. tutuklandı, G.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

F.C, ifadesinde psikolojik sorunlarının bulunduğunu, olay sırasında alkolün etkisinde olduğunu savundu.

OLAY

Postacılar Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Sağlam, 15 Kasım'da evine yan daireden duvarın kısmen yıkılarak girildiğini ve çok sayıda eşyasının çalındığı yönünde polise şikayette bulunmuştu.

Polis ekipleri, yapılan incelemede yan daireyle bitişik olan duvarın yıkıldığını daha sonra tekrar sıvandığını belirlemiş, yan dairede yaşayan F.C. ve G.C'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.