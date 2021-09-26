YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de düzenlenen Big Fish Türkiye Turnuvası sona erdi

İzmir'de düzenlenen Big Fish Türkiye Turnuvası sona erdi

26.09.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de düzenlenen Big Fish Türkiye Turnuvası sona erdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Big Fish Türkiye Turnuvası, ödül töreniyle sona erdi.

Çeşme Marina'dan sabah saatlerinde "Sürdürülebilir yaşam için bilinçli avlanma" teması ve "Büyük balığın peşinde" sloganıyla denize açılan balıkçılar, günün sonunda karaya 8 mavi yüzgeçli orkinosla döndü.

Hakemlerin balıkların boy ve kilo değerlendirmesi sonucunda karaya 88 kilo ağırlığındaki orkinosu getiren Baracuda Takımı şampiyon, 82 kilo ağırlığında orkinos yakalayan Ateşiko Filika Takımı ikinci, 65 kilo ağırlığında orkinos yakalayan Trident Ava Takımı da üçüncü oldu.

Yakala-Bırak-Yaşat kategorisinde 160 santim uzunluğundaki mavi yüzgeçli orkinosu doğal yaşamına bırakan Wasabi Takımı birinci, 150 santim uzunluğundaki orkinosu salan FBR Orki Team Takımı ikinci oldu.

Turnuvanın kadın yarışmacısı ödülünü Dilek Delican kazandı, çocuk ödülünün sahibi de Reşat Timur oldu.

Dereceye girenlere kupa ve ödüllerinin takdim edilmesinin ardından düzenlenen konserle turnuva sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Baldızını uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama"Baldızını uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama
PARTNERTartışma yaratan çıkış: Pop müziği rezil ettiler!Tartışma yaratan çıkış: Pop müziği rezil ettiler!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İzmir'de üniversite öğrencileriyle buluştu:CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İzmir'de üniversite öğrencileriyle buluştu:

İzmir Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazar

İmsak
05:34
Sabah
06:56
Öğle
13:08
İkindi
16:31
Akşam
19:10
Yatsı
20:26

İzmir Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Pazar

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.