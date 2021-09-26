İzmir'de düzenlenen Big Fish Türkiye Turnuvası sona erdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Big Fish Türkiye Turnuvası, ödül töreniyle sona erdi.

Çeşme Marina'dan sabah saatlerinde "Sürdürülebilir yaşam için bilinçli avlanma" teması ve "Büyük balığın peşinde" sloganıyla denize açılan balıkçılar, günün sonunda karaya 8 mavi yüzgeçli orkinosla döndü.

Hakemlerin balıkların boy ve kilo değerlendirmesi sonucunda karaya 88 kilo ağırlığındaki orkinosu getiren Baracuda Takımı şampiyon, 82 kilo ağırlığında orkinos yakalayan Ateşiko Filika Takımı ikinci, 65 kilo ağırlığında orkinos yakalayan Trident Ava Takımı da üçüncü oldu.

Yakala-Bırak-Yaşat kategorisinde 160 santim uzunluğundaki mavi yüzgeçli orkinosu doğal yaşamına bırakan Wasabi Takımı birinci, 150 santim uzunluğundaki orkinosu salan FBR Orki Team Takımı ikinci oldu.

Turnuvanın kadın yarışmacısı ödülünü Dilek Delican kazandı, çocuk ödülünün sahibi de Reşat Timur oldu.

Dereceye girenlere kupa ve ödüllerinin takdim edilmesinin ardından düzenlenen konserle turnuva sona erdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz