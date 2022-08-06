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İzmir'de düzenlenen operasyonda ilçe nüfus müdürünün de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı

06.08.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bornova İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli şüphelilerin, Binali Camgöz'ün elebaşı olduğu organize suç örgütüne yardım ettikleri, rüşvet aldıkları ve evrakta sahtecilik yaptıkları ileri sürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen operasyonda organize suç örgütüne yardım ettikleri, rüşvet alıp verdikleri ve evrakta sahtecilik yaptıkları iddiasıyla aralarında Bornova İlçe Nüfus Müdürü'nün de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonda evrakta sahtecilik, organize suç örgütüne yardım ve yataklık ile rüşvet alıp vermek suçlamasıyla Bornova İlçe Nüfus Müdürü Ü.İ, kurumda görevli iki memur ve bir çaycı ile hakkında sahte evrak düzenlendiği belirlenen M.A.B'yi gözaltına aldı.

Zanlıların, rüşvet karşılığı kimlik ve pasaportlardaki fotoğrafları değiştirip kişi ya da kişilerin yurt dışına kaçmasına aracılık ettikleri öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karadağ'da yakalanan ve Türkiye'ye iade işlemlerinin devam ettiği öğrenilen organize suç örgütü elebaşı Binali Camgöz'ün üzerinden Bornova'daki operasyonda yakalanan M.A.B'ye ait pasaportun çıktığı öğrenildi.

M.A.B'nin yakalanmasının ardından soruşturmanın genişletildiği ve söz konusu operasyonun düzenlendiği öğrenildi.

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