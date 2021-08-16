İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de 14 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Foça, Dikili, Menderes, Menemen, Ödemiş, Kemalpaşa, Seferihisar, Torbalı, Tire ve Kiraz ilçelerinde narkotik köpeklerinin de katıldığı drone destekli uyuşturucu operasyonları düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 459 kök hint keneviri, 2 bin 708 gram esrar, 23 sentetik hap, 3 gram bonzai, 2 av tüfeği ile 20 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 20 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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