YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de ehliyetsiz sürücünün çarptığı tamirci hayatını kaybetti

İzmir'de ehliyetsiz sürücünün çarptığı tamirci hayatını kaybetti

14.08.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de ehliyetsiz sürücünün çarptığı tamirci hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde oto kurtarma aracını tamir eden kişi, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Sanayi sitesinde oto tamircisi olarak çalışan Uğur Çetinkaya (37), tamir ettiği 35 GD 2280 plakalı oto kurtarma aracıyla Birlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi’nde test sürüşüne çıktı.

Çetinkaya, aracın sıkışan halatını kurtarmak için Ambarlar Kavşağı yakınında yol kenarında durdu.

Bu sırada F.Ş'nin (17) kullandığı 35 HB 3714 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak oto kurtarma aracına ve Çetinkaya'ya çarptı.

Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan evli ve bir çocuk babası Çetinkaya müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çetinkaya'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücü F.Ş. ile otomobil sahibi C.Ç. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde depremGÜNCELLEME - Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Beykoz'da derede erkek cesedi bulunduBeykoz'da derede erkek cesedi bulundu
Belçikalı genç kız, Afyonkarahisar'da Müslüman olduBelçikalı genç kız, Afyonkarahisar'da Müslüman oldu
Anahtar Kelimeler:
İzmir kaza

İzmir Namaz Vakitleri 14 Ağustos Pazar

İmsak
04:46
Sabah
06:18
Öğle
13:21
İkindi
17:08
Akşam
20:15
Yatsı
21:41

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Pazar

Yazal Eczanesi
Aliaga
Büyük Eczanesi
Aliaga
Egenur Eczanesi
Balcova
Akarsu Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Kendirci Eczanesi
Bayrakli
Mahur Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.