İzmir'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - Bornova'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kazımdirik Mahallesi 296 Sokak'taki evlerinde N.Ş. ile eşi Rojda Ş. (43) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında N.Ş. yanındaki silahla eşi Rojda Ş.'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Rojda Ş.'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı N.Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



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