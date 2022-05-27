YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

İzmir'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

27.05.2022 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - Bornova'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kazımdirik Mahallesi 296 Sokak'taki evlerinde N.Ş. ile eşi Rojda Ş. (43) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında N.Ş. yanındaki silahla eşi Rojda Ş.'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Rojda Ş.'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı N.Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"İklim değişikliği aşırı soğuk hava nedenli afetlere yol açabilir" uyarısı"İklim değişikliği aşırı soğuk hava nedenli afetlere yol açabilir" uyarısı
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 27 Mayıs Cuma

İmsak
04:00
Sabah
05:45
Öğle
13:14
İkindi
17:07
Akşam
20:32
Yatsı
22:09
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her şeyini biliyordu! O hareketi sonrası bakın ne yaptı

Her şeyini biliyordu! O hareketi sonrası bakın ne yaptı

İbn-i Sina reçetesi: Çareyi uzaklarda aramayın

İbn-i Sina reçetesi: Çareyi uzaklarda aramayın

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Mutlaka deneyin: Yumurta sirkeli suda bekletilirse ne olur?

Mutlaka deneyin: Yumurta sirkeli suda bekletilirse ne olur?

'Kocanı Nasıl Öldürürsün?' kitabının yazarı kocasını öldürdü!

'Kocanı Nasıl Öldürürsün?' kitabının yazarı kocasını öldürdü!

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.