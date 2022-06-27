İzmir'de eşini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kaçan koca yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde eşini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kaçan koca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, E.M. (51), Mithatpaşa Mahallesi Park Geçidi Caddesi'nde bir süredir ayrı yaşadığı eşi N.M'ye (38) av tüfeğiyle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan N.M, sağlık ekiplerince Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.M, buradaki müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından 2 çocuğunu yanına alarak uzaklaşan E.M'nin yakalanması için çalışma başlatan polis, şüphelinin hafif ticari araçla kaçtığını belirledi.

Torbalı-Kemalpaşa kara yolu üzerinde durdurulan aracında yakalanan şüpheli, ifade işlemleri için Bayındır Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.



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