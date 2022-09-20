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İzmir'de eşini öldüren sanık için verilen kararın gerekçesinde "baltayı biletme" detayı

20.09.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de eşini öldüren sanık için verilen kararın gerekçesinde "baltayı biletme" detayı

İZMİR (AA) - İzmir'de, eşini baltayla öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının gerekçesinde sanığın olay öncesi baltayı biletmesinin cinayetin tasarlanarak işlendiğini gösterdiğine vurgu yapıldı.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi, eşini baltayla öldürdüğü gerekçesiyle "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanan Yakup Polat hakkında 5 Temmuz'da verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda sanığın olaydan 10 gün önce cinayet aleti baltayı bilettiği, çocukları okula gittikten sonra saldırıya geçtiği ve karısının baş bölgesine doğrudan yüzü hedef alarak 3 kez vurduğu detaylarına dikkati çekildi.

Bu unsurların cinayetin önceden tasarlandığını gösterdiğinin ifade edildiği kararda, sanığın cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak veya azaltacak derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığına da işaret edildi.

Sanığın eşine uzun yıllardır şiddet uyguladığı, bu gerekçeyle hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, husumet beslediği eşini tasarlayarak öldürdüğünün belirtildiği kararda, şunlar kaydedildi:

"Doğrudan eşinin yüzünü hedef alıp elindeki baltayla her biri öldürücü mahiyette 3 darbeyle eşinin yüzünü parçalayan, eşinin yüzünün geldiği halden nedamet getirmeyip eylemine ölüm gerçekleşinceye kadar devam eden sanığın eyleminin acımasız, kötü ve zalim bir şekilde gerçekleştiği aşikardır. Hatta sanık bakıma muhtaç olan özürlü küçük kızının anneye ihtiyacı olduğunu bile göz önüne alarak eyleminden bir an için pişmanlık duyup vazgeçmemiş, kurtarılması için sağlık kurumlarını haberdar etmemiştir."

Kararda, deliller birlikte değerlendirildiğinde sanığın eşe karşı canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğunun anlaşıldığı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği aktarıldı.

- Olay

İzmir'in Buca ilçesinde 26 Kasım 2019'da Sevgi Polat, eşi Yakup Polat tarafından oturdukları evde baltayla öldürülmüştü. Karakolu arayıp suçunu itiraf eden Yakup Polat tutuklanmış, hakkında "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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