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İzmir'de eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti

11.08.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde 29 Temmuz'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla başından vurduğu Ezgi Özarslan, hayatını kaybetti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi süren ve 31 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşen Özarslan (31) kurtarılamadı.

Kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle organlarının bağışlanamadığı belirtildi.

Konak ilçesinde 29 Temmuz'da Ezgi Özarslan, iş yerine gelen eşi D.Ö. tarafından tabancayla başından vurulmuştu.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.

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