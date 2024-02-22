İzmir'de eski eşine ve polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Nermin Y, boşandığı eski eşi Cihat B'nin ısrarlı takibinden korktuğu gerekçesiyle uzaklaştırma talebinde bulunmak için dün Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.
Nermin Y, emniyetteki işlemlerinin ardından polisin kendisini evine bırakmasını talep etti.
Polisin kadını evine bıraktığı sırada, evin yakınında bekleyen eski eşi Cihat B. aracından aldığı bıçakla kadına saldırmaya teşebbüs etti.
Polisin dur ihtarına rağmen ekiplere de saldırı girişiminde bulunan şüpheli olay yerinden otomobille kaçmaya çalıştı.
Ekiplerin kovalamacası sonucu şüpheli, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.