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İzmir'de eski eşini tabancayla yaralayıp kayınvalidesini öldüren zanlı tutuklandı

14.03.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski eşini silahla yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi tutuklandı.

Eski eşi S.G’yi silahla yaralayan, kayınvalidesi A.G’yi öldüren D.Y’nin polise teslim olmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAY

Kayınvalidesinin Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'ndeki evine giden D.Y, burada eski eşi S.G. ve kayınvalidesi A.G. ile tartıştıktan sonra her ikisini de tabancayla yaralayıp olay yerinden kaçmıştı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.G'yi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırmış, ağır yaralanan A.G. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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