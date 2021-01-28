İzmir'de ev hapsindeki kişinin öldürülmesine ilişkin davada sanıklar hakim karşısında

Duruşmaya sanıklar ve avukatları ile öldürülen Kurtuluş'un eşi Gülçin Kurtuluş ve avukatları katıldı.

Yurt dışında yakalanan Serkan Kurtuluş'un elebaşılığını yaptığı öne sürülen organize suç örgütünde yönetici olduğu suçlamasıyla yakalanan, 6 ay tutuklu kaldıktan sonra konutu terk etmeme tedbiriyle serbest bırakılan Kurtuluş'un 30 Mayıs 2019'da silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili davanın ilk duruşması, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

İZMİR (AA) - İzmir 'deki "organize suç örgütü" davası kapsamında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan Ahmet Kurtuluş'un silahlı saldırı da hayatını kaybetmesiyle ilgili haklarında dava açılan 6'sı tutuklu, 2'si firari ve 2'si tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

"Halledebilirsem beni Gürcistan'a yanlarına alacaklarını söyledi. Kim olduğunu sorduğumda FETÖ'den ihraç, ihaleye fesat bulaştırmış biri olduğunu, imha edilmesi gerektiğini söyledi." diyen Toğa, Camgöz'ün kendisini arayarak adres ve fotoğraf attığını, baktıktan sonra silmesini istediğini belirtti.

Kendisine iki poşet verildiğini anlatan Toğa, "Ahmet Kurtuluş'u öldürmeden önce iki farklı yerden farklı kişilerden poşetler aldım. Poşetlerden birinde polis yeleği diğerinde tabancayı gördüm. Belime koydum. Arabadan inince de yeleği giyip siteye girdim." dedi.

Kapıyı açan Ahmet Kurtuluş'tan kimlik istediğini, daha sonra ateş ettiğini, sonrasını hatırlamadığını kaydeden Toğa, "Binanın önünde iri yapılı biri beni tuttu ve bırakmadı. Ben 'adamı vurdular gidip bakın' deyince yukarı yöneldi, kaçtım. Polis yeleğini çöpe attım. Silahı Kahramanlar'da bir yere gömdükten sonra elimdeki barutu temizlemek için idrarımı elime yaptım." diye konuştu.

Mahkeme Başkanının savunmasının önceki ifadeleriyle çeliştiğini belirtmesi üzerine Toğa, önceki ifadelerinde yalan söylediğini söyledi.