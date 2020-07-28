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İzmir'de ev hapsindeki sanığın öldürülmesine ilişkin dava

İZMİR HABERLERİ  | 28.07.2020 13:08 | Son Güncelleme

İzmir'de ev hapsindeki sanığın öldürülmesine ilişkin dava

İZMİR (AA) - İzmir'de, "organize suç örgütü" davasında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan Ahmet Kurtuluş'un evinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin açılan davanın dosyası, başka bir suç örgütü davasıyla birleştirilmesi talebi ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Ev hapsinde tutulan Kurtuluş'un 30 Mayıs 2019'da silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın aynı suç örgütünün eylemleri nedeniyle görülen 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayla birleştirilmesi talep edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu mahkemenin talebi yerinde bulmaması üzerine dosyayı uyuşmazlığın çözümünü sağlamak üzere İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

Bu arada bahse konu "silahlı suç örgütü" davasında elebaşı olarak belirtilen sanıklar Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz, 12 Haziran'da Arjantin'de yakalanmıştı.

Sanıklar için iade süreci başlatılmıştı.

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