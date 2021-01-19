İzmir'de evde çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde evde çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi.

Merkez Mahallesi 4538 Sokak'taki 4 katlı binanın son katında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

Yangını fark eden komşuları, dairenin kapısını kırarak içeride bulunan 1'i bebek 4 kişiyi binadan çıkardı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde tedavisi yapılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi.

