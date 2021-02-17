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İzmir'de evinde bıçakla yaralanan kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı

17.02.2021 21:39 | Son Güncelleme:
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İzmir'de evinde bıçakla yaralanan kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, evinde boğazından bıçakla yaralanmış halde bulunan kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden kadının oğlu O.A. tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Levent Mahallesi'nde yaşayan Sibel A'nın (46) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan oğlu O.A. (22) ve eniştesi T.B'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki, küçük yaştaki yeğeni M.U'nun Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

O.A. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan polisin evde yaptığı aramada, Sibel A'nın yüzünde bulunan saçmanın çıktığı değerlendirilen tüfek bir üst kattaki dairede buldu. Tüfeği T.B. ve M.U'nun sakladığının belirlendiği, T.B. ve M.U'nun ifadelerinde, tüfeği O.A'nın kendisine zarar vermesini engellemek için sakladıklarını söylediği öğrenildi.

- Olay

Konak ilçesi Levent Mahallesi'nde 15 Şubat'ta evinde boğazından bıçaklanmış halde bulunan Sibel A. ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kadının intihar etmiş olabileceği ileri sürülürken, oğlu O.A. gözaltına alınmıştı.

Sibel A'nın yapılan detaylı incelemesinde yüzünde saçma izi bulunmuş, soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadının 2 akrabasını daha gözaltına almıştı.

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