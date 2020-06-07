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İzmir'de evinin bahçesindeki yangında 81 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

İZMİR HABERLERİ  | 07.06.2020 16:59 | Son Güncelleme

İzmir'de evinin bahçesindeki yangında 81 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

İzmir'de evinin bahçesindeki yangında 81 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinin bahçesindeki yangında 81 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yaşar Kemal Mahallesi'nde kalp hastası olduğu öğrenilen Hasan Özer, evinin bahçesindeki otları yakarak temizlemek istedi.

Eğimli arazideki otları tutuşturduğu sırada dumandan etkilenerek baygınlık geçiren Özer, ateşin içine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı haber alan yaşlı adamın yakınları fenalaştı.

Özer'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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